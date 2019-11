Un bâtiment commercial en construction s'effondre à Chicoutimi

C'est une erreur lors de la séquence de montage de la structure qui est à l'origine de l'effondrement de la partie arrière d'un nouveau bâtiment en construction chez Toutes les Marques à Chicoutimi. Une partie des poutrelles s'est déversée sur la structure.

Heureusement, l'incident survenu mercredi après-midi n'a fait aucun blessé souligne Maxime Gauthier, le directeur général de l'entreprise responsable du chantier, Technosoude. Il était visiblement encore ébranlé lors de notre entretien téléphonique jeudi matin. Soulagé que personne ne soit blessé, il a souligné le travail exemplaire de ses employés.

« C'est dur à matin. Ça prend tellement de temps se monter une réputation et là, il arrive ça. On a rapidement monté une équipe d'urgence hier soir et déjà, on travaille à refaire toute la méthode de travail pour s'assurer que ça n'arrive plus. » - Maxime Gauthier, directeur général chez Technosoude