Un bénéfice net record de 13,3 millions $ pour Nutrinor

La coopérative Nutrinor a enregistré un bénéfice net record de 13,3 millions $ dans sa dernière année financière. Il s'agit d'une hausse de 41 % par rapport à l'année précédente.

Ces résultats, dévoilés lors de l'assemblée générale annuelle jeudi, s'expliquent par la croissance des ventes dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'énergie et des quicailleries.

Le chiffre d'affaires a atteint un sommet historique de 585 millions $, ce qui rend très fier le chef de la direction chez Nutrinor, Yves Girard.

« On est contents. Dans le contexte qu'on vit, il y a toujours de l'incertitude au niveau de l'approvisionnement et de la main d'oeuvre. Je salue vraiment le travail des 983 employés qui ont mis la main à la pâte. »

Des bénéfices, 4,5 millions $ seront distribués en ristourne aux quelque 1000 membres. Yves Girard rapporte que la coopérative prévoit investir dans de nouveaux équipements.

« On prévoit faire des acquisitions supplémentaires dans certains secteurs agroalimentaires, comme la transformation laitière ou des viandes. On prévoit investir massivement aussi dans les nouvelles technologies de transformation numérique dans nos usines. »

La coopérative compte réinvestir 100 millions $ au cours des trois prochaines années.

Un an après leur lancement, les produits laitiers issus de l'agriculture durable Nutripur sont en pleine croissance.

Selon Yves Girard, les ventes augmentent de façon exceptionnelle et ces produits ont permis à l'entreprise de percer dans des épiceries où Nutrinor ne vendait pas ses produits. Le chef de la direction de la coopérative explique cette réussite par le souci de la clientèle à consommer des produits de qualité.

« De plus en plus, les gens veulent savoir comment s'est fait, qui le fait, ce qu'il y a dans leur lait. Je pense qu'avec la transparence de nos produits, les consommateurs sont plus friands de ce genre de produits. » - Yves Girard