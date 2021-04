Un bond de 34 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un bond de 34 nouveaux cas est enregistré aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une hausse marquée après 15 nouveaux cas hier et 16 mardi.

Parmi la hausse, 9 cas s'ajoutent dans Chicoutimi, 8 dans Lac-Saint-Jean-Est ainsi que 8 dans Maria-Chapdelaine. On en compte 7 nouveaux dans Domaine-du-Roy.

Cette augmentation a un impact sur le nombre de cas actifs qui grimpe de 12 pour s'établir à 223. Les secteurs Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine restent les plus touchés au prorata de la population.

Les hausses les plus marquées sont observées dans les secteurs de Lac-Saint-Jean-Est et de Chicoutimi. Ce tableau résume la diminution et la hausse de cas actifs dans chaque réseau local de service par rapport à la veille.

Réseau local de service (RLS) Cas actifs RLS du Domaine-du-Roy 107 (-4) RLS de Maria-Chapdelaine 41 (+2) RLS de Lac-Saint-Jean-Est 33 (+7) RLS de Jonquière 7 (+1) RLS de Chicoutimi 27 (+6) RLS de La Baie 8

Il y a toujours huit personnes hospitalisées, dont la moitié aux soins intensifs. Un peu plus de 36 000 personnes sont maintenant vaccinées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, le service de police de Saguenay nous avertit que ses patrouilleurs seront présents sur l'ensemble du territoire au cours du weekend pour s'assurer que les règles sanitaires sont respectées.

Des interventions sont prévues dans les quartiers résidentiels ainsi que dans les commerces et restaurants. On rappelle que le couvre-feu est toujours à 21h30 dans la région et qu'il est impossible de se rassembler dans des résidences.

Au Québec, 1 271 nouveaux cas sont rapportés ainsi que 9 décès. La situation est particulièrement inquiétante dans la région de la Capitale-Nationale qui compte aujourd'hui 261 nouveaux cas.