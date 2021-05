Un bond de 35 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un bond de 35 nouveaux cas de COVID-19 est enregistré aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les cas actifs passent à 213.

Deux personnes sont toujours hospitalisées en raison de complications liées à la maladie.

La hausse la plus importante est dans le secteur de Jonquière (+11). Les RLS de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est enregistrent chacun 8 nouveaux cas. On en compte 5 nouveaux dans Chicoutimi, 2 à La Baie et 1 dans Domaine-du-Roy.

Répartition des cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean :

Domaine-du-Roy : 13

Maria-Chapdelaine : 24

Lac-Saint-Jean-Est : 68

Jonquière : 65

Chicoutimi : 28

La Baie : 14

La santé publique du Québec rapporte 662 nouveaux cas et huit décès supplémentaires. On apprend également aujourd'hui que le premier cas de variant indien au Canada, déclaré en Mauricie-Centre-du-Québec le 19 avril dernier, n'en était finalement pas un.

Le cap des 160 000 doses administrées est maintenant franchi au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 51,4 % des Québécois sont vaccinés. D'ailleurs, le modèle québécois consistant à donner une première dose au plus grand nombre de personnes possibles est maintenant cité à travers le monde.