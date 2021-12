Un bond de 47 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il faut s'attendre à ce que la hausse des cas de COVID-19 se poursuive au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des prochains jours. C'est ce qu'affirme le directeur régional de la Santé publique, le docteur Donald Aubin, en réaction aux 47 nouveaux cas rapportés aujourd'hui dans la région.

Le nombre de cas actifs est à la hausse pour s'établir maintenant à 229. C'est dans le secteur de Maria-Chapdelaine où le taux de cas actifs est le plus élevé, avec 252 cas par 100 000 habitants, ainsi que dans Domaine-du-Roy, avec un taux de 168 cas par 100 000 habitants.

La Santé publique surveille particulièrement ces deux secteurs, où deux écoles sont fermées en raison d'éclosions de COVID-19.

«On a des éclosions à la base qui sont quand même importantes et qui ont généré beaucoup de cas. On a du variant Delta aussi, il faut prendre en considération que c'est un virus qui se propage beaucoup.»

On compte une hospitalisation de plus dans la région, pour un total de six, dont une personne hospitalisée aux soins intensifs. Au Québec, 2386 nouveaux cas de COVID-19 et quatre nouveaux décès s'ajoutent aujourd'hui.

Tests rapides en pharmacie

Par ailleurs, le Dr Aubin, voit d'un bon oeil la distribution de milliers de tests rapides dans les pharmacies dès lundi prochain. Les Québécois pourront ainsi s'autotester contre la COVID-19 avant leurs partys des Fêtes.

Selon le directeur régional de la Santé publique, ces tests sont simples d'utilisation. Ils sont toutefois plus efficaces en présence de symptômes.