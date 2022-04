Un budget fédéral insuffisant pour aider les Canadiens, déplore l'opposition

Au lendemain du dépôt du budget fédéral, les réactions sont nombreuses chez les élus de la région. Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, s'attendait à ce que le gouvernement en fasse plus pour aider les Canadiens à affronter l'inflation.

Richard Martel aurait souhaité une baisse des impôts ou des taxes. Concernant les investissements de 8 G$ en défense nationale, il estime que ce montant est insuffisant.

« Présentement c'est 2 % que l'OTAN demande et on bien loin de ça. Le militaire on l'a négligé pendant plusieurs années et c'est tout ce retard qui fait en sorte aujourd'hui qu'on a un gros montant qu'on devrait donner, mais qu'on n'est pas capable de donner. »