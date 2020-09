Un ciel voilé au Saguenay-Lac-St-Jean en raison des feux de la Californie

Le temps gris n'est pas seulement dû aux nuages de pluie aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La fumée des incendies de forêt en Californie et sur la Côte Ouest Américaine se propage jusque chez nous.

Elle pourrait même traverser sur le continent européen, explique la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras. Il faut savoir que cette situation ne diminue pas la qualité de l'air et c'est pourquoi Environnement Canada n'a émis aucun avertissement en ce sens.

« Le panache de fumée est tellement important, il y a une intensité si importante avec le combustible que la fumée peut être projetée jusqu'à des distances de 4000 kilomètres. Alors c'est pour cette raison que la région est légèrement voilée aujourd'hui et que c'était aussi le cas hier. » - Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU

Par ailleurs, il y aura un changement de garde cette semaine pour l'équipe de la SOPFEU. Un nouveau contingent de 20 sapeurs remplacera la soixantaine de pompiers qui sont postés au nord de la Californie depuis le début du mois. Au total, 20 000 pompiers sont mobilisés.

Selon le Los Angeles Times, il y a 38 incendies en Californie depuis la mi-août. Le plus important est celui du August Complex qui a maintenant ravagé 796 000 acres et qui est contenu à 30 %. Des incendies de forêt ravagent également les États de Washington, de l’Oregon et de l’Idaho.