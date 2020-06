Un ciné-parc bientôt à Saint-Ambroise

Terminé le golf à Saint-Ambroise, le terrain situé à côté du Domaine La Florida deviendra un ciné-parc dès le printemps prochain. Nouvellement propriétaires du terrain, Éric Perron et Marco Gauthier y voient un endroit pour se rassembler.

La pandémie de la COVID-19 a ramené la tendance des ciné-parcs. Bien que les cinémas vont rouvrir bientôt leurs portes, plusieurs se sentiront maintenant plus à l'aise de regarder un film dans leur voiture, croit Éric Perron qui prévoit accueillir jusqu'à 300 voitures et voiturettes de golf par représentation. :

« Quand j'étais jeune, le ciné-parc marchait au bout. Avec la COVID-19, on rend service à plusieurs cinéphiles qui vont venir avec leur voiture. Au Domaine La Florida, les gens pourront venir avec leur voiturette de golf. En étant à Saint-Ambroise, on est à 20 minutes d'Alma, de Chicoutimi et de Jonquière. »