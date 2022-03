Un comité d'accueil pour les Ukrainiens se forme dans la région

Sylvain Gaudreault met sur pied un comité d'accueil bénévole pour accueillir des ressortissants ukrainiens à Jonquière.

Le comité de parrainage de la paroisse Saint-Dominique et le député bloquiste Alexis Brunelle Duceppe le composent.

Une campagne de don est en cours, on recherche aussi des gens qui pourraient accueillir des ressortissants chez eux, procurer un logement entre autres.

Un minimum de 25 000 $ serait nécessaire pour aider une famille, estime le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

« Il faut être capable de couvrir des frais d'hébergement, de nourriture, peut-être acheter des équipements pour que les enfants puissent aller à l'école, le transport, le temps qu'ils se revirent de bord et soient capables de se trouver des emplois et de fonctionner quelques années.»

Une initiative de ce genre avait déjà vu le jour en 2015 pour aider les réfugiés syriens. Trois familles avaient été accueillies à Jonquière, dont celle d'Ibrahim Hajjar.

« On s'en allait quelque part, on ne savait pas où. C'est quoi le Québec, ça parle quelle langue? Le français? L'anglais? Il fallait tout savoir ça aussi. On ne savait pas avec qui on allait être. Ça s'est très bien passé, on a été bien accompagnés. »