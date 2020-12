Un contrat de travail signé pour les employés de 12 supermarchés

L'année se termine bien pour les employés de 12 supermarchés de la région. Ils signent un nouveau contrat de travail qui prévoit des augmentations salariales intéressantes et une bonification du régime de retraite.

Le secrétaire général à la CSN, Pierre Morel, explique que le syndicat représente 1500 employés d'une vingtaine de marchés de l'alimentation de la région, dont les sept supermarchés de la bannière Maxi. La négociation se déroule alors de façon coordonnée.

Pierre Morel est également satisfait de la campagne menée pour le salaire à 15$ l'heure.

« Dans certains marchés, ils vont débuter à 15$. Dans les autres, les échelons ont été modifiés pour en arriver plus rapidement à 15$ l'heure. On a réussi à avoir plus de polyvalence pour les employés avec de la formation. En ayant de meilleures conditions, ça aide l'employeur à conserver sa main d'oeuvre. »