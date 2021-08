Un couple de sexagénaires disparus sur les monts Valin

Un couple de sexagénaires manque à l'appel depuis dimanche dernier sur les monts Valin. Les policiers de la Sûreté du Québec mènent des recherches depuis hier, notamment à l'aide d'un hélicoptère et de quads.

Selon les plus récentes informations de la Sûreté du Québec, ils seraient partis à bord d'une fourgonnette Chevrolet Express blanche avec des images d'animaux vers une résidence de villégiature près du lac Botte, dans la zec Martin-Valin.

Selon le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau, les recherches vont s'intensifier aujourd'hui.

« Aujourd'hui, il y a le poste de commandement qui a été érigé à l'entrée de la zec. On a aussi les policiers du module d'intervention qui sont formés en recherche terrestre qui sont sur les lieux. Ils sont assistés des quads et de plusieurs auto-patrouilles qui font des recherches dans le secteur. L'hélicoptère va survoler les lieux encore aujourd'hui à la recherche des individus et du véhicule. »