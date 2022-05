Un demi-milliard pour agrandir le bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi

Le projet d'agrandissement de l'hôpital de Chicoutimi représente un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars.

De passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce mardi matin, accompagné de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Il s'agit d'un agrandissement de plus de 20 000 mètres carrés qui permettra de presque doubler la superficie du bloc opératoire et donc d'augmenter le nombre de chirurgies.

« Les locaux actuels sont désuets et moins fonctionnels. Il y a un manque d'espace qui affecte la prestation des services. » - Andrée Laforest

Le nombre de salle opératoires fonctionnelles passera de 11 à 14 et permettra d'offrir un espace mieux adapté aux normes actuelles.

Un projet à quatre phases

Le projet se déclinera en quatre phases et comprendra non seulement l'agrandissement du bloc opératoire, mais aussi la construction d'un stationnement à étages, d'une nouvelle entrée et d'un bâtiment logistique qui abritera les installations électriques, le service des approvisionnements et l'unité d'hygiène et de salubrité.

Les travaux débuteront par la construction du stationnement à étages qui pourrait s'amorcer en septembre et s'échelonner sur un an. Les autres phases suivront avec la préparation du site, puis avec la construction du bâtiment logistique et du bloc opératoire.

Christian Dubé est fier de cette annonce, soulignant qu'elle va dans le même sens que ce que souhaite le gouvernement.

« On a dit qu'on voulait avoir un meilleur environnement de travail pour le personnel médical et qu'on voulait être l'employeur de choix. [...] Lorsqu'on fait des investissements majeurs, c'est tout le personnel qui en profite, parce que l'environnement de travail s'améliore. » - Christian Dubé

La construction d'un stationnement à étages avait suscité la grogne de plusieurs citoyens qui craignaient notamment de perdre la précieuse vue sur la rivière Saguenay qu'offre ce secteur. Une rencontre d'information entre le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les élus et les citoyens s'est tenue la semaine dernière à ce sujet.