Un élu d'Alma fait une sortie contre le maire Marc Asselin

Le conseiller municipal d'Alma Olivier Larouche dénonce l'attitude du maire Marc Asselin au conseil de ville. Selon lui, le maire est moralisateur et parfois agressif lors des séances plénières qui ne se tiennent pas devant les caméras.

Olivier Larouche prétend que le maire ne fait preuve d'aucune ouverture depuis près de deux ans. Le jeune conseiller a même songé à quitter la politique face à ce manque de considération.

«Je me suis demandé si j'allais me représenter et si j'aimais vraiment la politique municipale. On veut des jeunes en politique, mais si c'est comme ça que ça se passe, que les jeunes ne se sentent pas écoutés, qu'on se sent rejeté et qu'on se fait crier dessus en rencontre plénière, ce n'est pas nécessairement positif». - Olivier Larouche, conseiller municipal d'Alma