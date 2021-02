Un flétan de 100 livres pêché au Saguenay dans la baie des Ha! Ha!

Un pêcheur sur la baie des Ha! Ha!, à Saguenay, a sorti un flétan de 100 livres ce matin. Junior Morin a travaillé sans relâche pendant deux heures pour réussir à capturer sa plus grosse prise à vie.

Le pêcheur, visiblement très heureux, a évidemment pris quelques photos avant de le remettre à l'eau, comme il est prévu dans la loi. La pêche au flétan de l'Atlantique est réglementée depuis 1998 et il est impossible de conserver la prise si elle est capturée dans la rivière Saguenay.

L'espèce peut peser jusqu'à 300 livres et mesurer plus de 2 mètres. Chaque année, quelques dizaines de flétans sont pêchés et remis à l'eau dans le secteur de La Baie.

Pour les plus curieux, sachez que le flétan a été pris près du site des Battures.