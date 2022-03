Un flétan de 156 livres pêché dans le Saguenay

La saison de pêche aux poissons de fond s'est terminée de façon mémorable pour un pêcheur d'expérience vendredi soir, près de Saint-Félix-d'Otis. Frédéric Thibeault a capturé un flétan de 156 livres, mesurant 1 mètre 70.

Au total, il a mis 4 heures pour sortir le poisson des eaux du Saguenay. Les photographies de son trophée ont circulé abondamment sur les réseaux sociaux au cours de la fin de semaine.

C'est le seul flétan légal qui a été pêché à des fins d'études cette saison. Pêches et Océans Canada veut en savoir plus sur cette espèce, notamment en ce qui a trait à son alimentation et sa provenance.

Près de 200 pêcheurs ont participé à l'expérience qui sera de retour l'an prochain.

Ce n'est pas la première fois qu'un flétan monstre est capturé dans les eaux du Saguenay. Un spécimen de 100 livres a été pêché l'an dernier dans le secteur de La Baie.