Un groupe de motoneigistes secouru hier sur un lac de la zec Martin-Valin

Un groupe de quatre motoneigistes s'est retrouvé en détresse dimanche après-midi sur le lac Betsiamites, sur la zec Martin-Valin. Les deux hommes et les deux femmes se sont enlisés dans l'eau et la neige jusqu'à la taille.

L'un des motoneigistes est parvenu à regagner la rive et à alerter les policiers vers 14 h 30, raconte le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

Une femme a été extirpée de l'eau grâce à de bons samaritains, dont Patrick D'Amour, qui ont tenté de secourir les motoneigistes en attendant l'arrivée de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec.

« On a pris un traîneau de motoneige, on s'est mis de grandes bottes qui vont jusqu'aux aiselles et on a marché dans trois pieds d'eau. On a embarqué la madame de 65 ans dans le traîneau et on l'a ramenée sur le côté. » - Patrick D'Amour