Un gym de Jonquière rouvrira ses portes dimanche

Le Complexe Fitness Santé de Jonquière va emboîter le pas à plusieurs autres centres d'entraînement du Québec dimanche, en ouvrant ses portes symboliquement pour quelques heures.

Le mouvement vise à dénoncer les mesures sanitaires de Québec, qui n'a pas annoncé de date de réouverture des gyms dans ses assouplissements qui entreront en vigueur lundi prochain.

Le propriétaire du Complexe Fitness Santé, Christian St-Gelais, lance un nouveau cri du coeur, affirmant avoir de la difficulté à joindre les deux bouts.

«Janvier c'est notre plus gros mois de l'année. Ça fait deux ans qu'on a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme? On continue?»