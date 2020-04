Un homme des Laurentides arrêté pour avoir voulu visiter le Saguenay

Un résident des Laurentides de passage à Saguenay pourrait être accusé de ne pas avoir respecté les règles de confinement qui sont imposées à tous les Québécois. L'homme de 33 ans est arrivé par le train de VIA Rail à la gare de Jonquière vendredi.

Comme les déplacements non essentiels sont interdits entre les différentes régions, tous les passagers sont interrogés par les policiers lors de leur descente du train. L'individu a finalement avoué qu'il souhaitait jouer au touriste pour le weekend.

Il a été sommé de rester dans sa chambre d'hôtel jusqu'au moment où il pourrait reprendre le train pour retourner à la maison. Or, il n'a pas respecté l'ordre des policiers et il est sorti dimanche avant-midi. L'homme est finalement reparti chez lui par le premier train qui passait à la gare de Jonquière.

Un rapport sera présenté au directeur des poursuites criminelles et pénales. Le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, précise qu'il pourrait recevoir une amende de plus de 1500 $.

Depuis la mise en place des points de contrôles routiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les policiers de Saguenay sont également responsables de questionner tous les voyageurs qui arrivent par train ou par voie aérienne.

« Pour avoir le contrôle et savoir, qui entre en région et est-ce qu'ils ont de bonnes raisons. Nous sommes donc présents dans tous ces lieux.» - Le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier

Le gouvernement caquiste demande d'éviter tous les déplacements non essentiels d'une région à l'autre. Les déplacements devraient se limiter aux raisons médicales et de travail, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible.

Chez VIA Rail, plusieurs trajets ont été annulés entre les différentes régions et dans les plus petites municipalités, les gares sont fermées pour limiter la propagation du coronavirus. Des contrôles sont faits par les employés avant l'embarquement, mais il s'agit de questions entourant la santé du passager pour savoir s'il présente des symptômes d'allure grippale ou s'il a voyagé à l'étranger dans les 14 derniers jours.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.