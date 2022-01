Un long retour à la maison pour des élèves du Lac-Saint-Jean

Des élèves du secondaire sont restés à bord des autobus du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets pendant 4h hier au Lac-Saint-Jean. Plusieurs sont arrivés à la maison seulement vers 20h30 en soirée, semant de l'inquiétude chez certains parents.

La plupart de ces retards ont été causés par la fermeture de la côte du Cran à Roberval en fin de journée. Selon la conseillère en communication du Centre de services scolaire, Marie-Ève Bernard, cette fermeture est survenue quelques minutes après le départ des chauffeurs vers 16h.

Elle précise que sept autobus devaient se rendre à Roberval ou en revenir, or, le secteur a été rouvert à la circulation par le ministère des Transports vers 19h45 hier soir.

Madame Bernard ajoute que trois autres autobus ont été ralentis par des accidents en direction de Chambord et Lac-Bouchette. Notons qu'un autobus a aussi fait une sortie de route dans le rang Simple à Saint-Félicien, mais personne n'a été blessé.

Le Centre de services scolaire avait mentionné sur sa page Facebook en fin de journée que des retards considérables étaient à prévoir pour le retour à la maison des élèves du secondaire. La Cité étudiante de Roberval avait aussi prévenu les parents sur les réseaux sociaux.

Plusieurs parents touchés par la situation estiment que les écoles auraient dû fermer hier. Voici la réponse de la direction à ce sujet:

«Quand on a pris la décision hier matin, il y avait effectivement de la neige annoncée en après-midi, mais pas de grandes rafales de vent, donc l'analyse qu'on a fait avec les transporteurs et tout le monde c'est que ce serait peut-être un peu plus long, mais quand même sécuritaire.» - Patrice Boivin, directeur du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets