Un manque cruel d'instructeurs à l'école de pilotage de Saint-Honoré

Le Centre québécois de formation aéronautique situé à Saint-Honoré est devant une grave pénurie de main-d'oeuvre et une impasse majeure. L'école de pilotage du Cégep de Chicoutimi doit se battre contre des écoles privées et des compagnies aériennes qui offrent des salaires plus qu'avantageux.

Les instructeurs ne cognent pas du tout aux portes du CQFA depuis quelques années. Les six derniers enseignants embauchés sont tous des gens à la retraite qui ont bien voulu donner de leur temps, indique le président du syndicat Michel Lemieux qui ajoute que le «p'tit nouveau» a 58 ans. La pénurie de main-d'oeuvre touche d'abord les compagnes aériennes qui exigent alors beaucoup moins d'heures de vol et offrent de forts salaires.

« Auparavant, un pilote devait accumuler 2000 et même 3000 heures de vol avant d'être appelé par une compagnie de niveau II comme Air Jazz, Air Inuit ou Creebec. Dans le milieu des années 2000, on était à presque 5 000 heures de vol. Aujourd'hui, elles prennent les pilotes après 250 heures, soit à la sortie de l'école, pour être assis dans le siège de droite. Avant, les jeunes prenaient de l'expérience comme instructeur, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il s'assoit directement dans le siège de droite et en 24 mois il a assez d'heures de vol pour être assis au poste du commandant et à partir de ce moment-là, le salaire de base va être le salaire maximal d'un professeur au CQFA. »

Les instructeurs du CQFA gagnent en moyenne 84 000 $ par an. Ils demandent une augmentation de 18 % pour au moins être compétitifs avec les écoles privées puisqu'elles aussi se battent pour le recrutement et elles sont capables d'offrir beaucoup plus présentement. Michel Lemieux souligne qu'il y a 28 instructeurs à l'école de Saint-Honoré. De ce nombre, neuf sont sur le point de prendre leur retraite. :

« Puis là on ne parle même pas des grandes compagnies aériennes. On ne se fait pas d'illusion. Les instructeurs de classe 1 et 2 c'est extrêmement rare. Un de nos instructeurs a été approché par British Airways et le salaire offert était de 299 000 $ par année canadien pour aller là-bas donner des cours. Chez Air Canada, un pilote de ligne va gagner 250 000$. Nous ne sommes vraiment pas là, mais par contre, chez Transport Canada, on a besoin de gens qui ont leur classe 1 ou 2 et les écarts salariaux sont d'environ 40 % avec nous. On aimerait au moins pouvoir offrir le même salaire. »

Les 28 membres du Syndicat des professeurs et répartiteurs du Centre québécois de formation aéronautique devront renégocier leur contrat de travail au printemps prochain. Ils souhaitent d'abord rencontrer les élus de la région pour trouver les sensibiliser à leur cause.