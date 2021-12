Un mois après son traitement, la petite Madison n'est plus paralysée

À peine un mois après avoir reçu une dose du nouveau médicament Zolgensma au coût de 2,8 M$, le plus cher au monde, la petite Madison n'est plus paralysée. La fillette de Saguenay atteinte de l'amyotrophie spinale de type 1, une maladie neuromusculaire, progresse à un rythme fulgurant.

C'est le 4 novembre que l'enfant a enfin reçu son vaccin au CHUL, à Québec. Le tout s'est très bien déroulé, selon ce qu'a raconté sa mère à Noovo Info, Alexandra Pedneault-Tremblay.

En plus de pouvoir bouger ses membres, la petite fille de 6 mois est maintenant en mesure de s'alimenter normalement, alors que c'était impossible auparavant. Des progrès qui rendent évidemment ses parents très émus.

«La première fois qu'elle a bougé son bras, on pleurait et on était tellement content! Chaque fois qu'elle fait quelque chose de nouveau, c'est une grosse fête. Il y a les jambes que c'est plus dur un petit peu, mais le haut du corps, on ne dirait pas qu'elle est malade.» - Alexandra Pedneault-Tremblay