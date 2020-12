Un Noël à distance pour certains étudiants

Une minorité d'étudiants passeront le temps des Fêtes en région dans leur logement, plutôt que de rejoindre leurs parents à la maison familiale. C'est le cas d'Audrey Pigeon, une étudiante en première année d'Arts et Technologies des Médias (ATM) qui a vu ses amis quitter Jonquière dans les derniers jours.

Bien que sa décision a été prise rapidement parce que des membres de sa famille travaillent dans le milieu de la santé, la jeune femme appréhende tout de même le 24 et le 25 décembre. L'étudiante nous a confié s'être mise totalement disponible au travail pour passer le temps. Elle a également une amie qui reste à Jonquière pour les Fêtes. :

C'est certain que je n'ai pas tellement envie de passer Noël seule, c'est sûr que ça ne me rend pas super heureuse. Mais je pense que ce n'est pas le moment d'aller voir ma famille. On peut fêter Noël une autre fois dans l'année.

Audrey termine sa première session collégiale qu'elle a entièrement vécue en ligne. Celle qui est débarquée au Saguenay en août dernier, a vraiment hâte de vivre une réelle expérience au cégep autant pour les cours que pour rencontrer de nouvelles personnes. :

Je me suis rendue compte qu'avec les cours en ligne, j'ai vraiment moins appris. Donc l'étude était vraiment plus dense. J'ai des amis de deuxième et troisième année qui me parle de leur année passée, et j'ai vraiment hâte de pouvoir vivre ça moi aussi.