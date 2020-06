Un nouveau camp de jour pour Contact Nature

Contact Nature propose pour la première fois un camp de jour estival à La Baie pour les jeunes de 7 à 15 ans. Une nouvelle offre pour les parents qui ont besoin d'un coup de pouce pendant l'été.

Les enfants de 7 à 9 ans seront accueillis au camping Au Jardin de mon père où des activités extérieures comme le vélo, la pêche, la randonnée pédestre et le mini-putt se tiendront.

Les activités des groupes 10-12 ans et de 13-15 ans se dérouleront pour leur part au Centre plein air Bec-Scie. Il y aura de la baignade, du vélo ainsi que des activités nautiques comme le kayak et des ateliers de survie en forêt.

Au total, 196 jeunes pourront être accueillis par blocs de deux semaines entre le 29 juin et le 21 août. Il en coûtera 260 $ pour un bloc de deux semaines.

Ajustement des ratios

Hier, les dirigeants des camps de jour ont reçu une nouvelle directive de la Santé publique qui ramène les ratios enfants/moniteurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie.

Une nouvelle bien accueillie au Patro de Jonquière qui en réorganisant les lieux pourra accueillir environ 80 enfants de plus. La situation n'est toutefois pas la même à la Ville d'Alma et au Lac Pouce où les bâtiments d'accueil ne permettent pas d'avoir plus d'enfants puisque la distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée.

« On a beaucoup de nouvelles règles à faire respecter, alors nous sommes obligés de garder des ratios plus serrés que d'habitude pour bien fonctionner. » - le directeur général du Lac Pouce, Laval Dionne

À Saguenay, les autorités municipales croient pouvoir accueillir plus de jeunes, mais une analyse doit être faite avant, si bien qu'il y aura une liste d'attente pour les inscriptions qui débuteront lundi.