Un nouveau tarif qui dérange chez Airmedic

Les membres des premières heures d'Airmedic ont eu la mauvaise surprise de voir leur abonnement annuel passer de 75 $ à 180 $. Une augmentation qui a de quoi surprendre pour certains adhérents du service de transport médical depuis ses balbutiements en 2002.

Le directeur des relations publiques, Jean-Patrick Laflamme, dit comprendre l'insatisfaction de ces gens, mais il explique que Airmedic ne pouvait plus se permettre d'offrir sa protection annuelle à ce bas tarif.

Il faut comprendre que pendant sa première décennie d'existence, Airmedic était un organisme à but non lucratif et qu'il est devenu une entreprise en 2012. Lors de ce changement, les membres de l'OBNL ont pu conserver leurs tarifs de 75 $ par année.

« Depuis 2012, il y a eu beaucoup d'investissements et c'est malheureux, mais aujourd'hui ça nous rattrape. Si on veut conserver le même niveau de services, il faut ajuster le prix à tout le monde, soit 180 $. » - Jean-Patrick Laflamme, directeur des relations publiques chez Airmedic

Jean-Patrick Laflamme ajoute qu'au cours des 24 derniers mois, Airmedic a investi dans deux hélicoptères, trois avions et deux hangars en plus d'acheter de l'équipement pour faire des sauvetages nocturnes.