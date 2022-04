Un nouvel appareil pour traiter la dépression à l'hôpital d'Alma

Après près de 8 ans de démarches, le département de psychiatrie de l'hôpital d'Alma a finalement fait l'acquisition d'un appareil de stimulation magnétique transcrânienne.

Le nouvel appareil a été acquis grâce à la Fondation Hôtel-Dieu d'Alma et offre notamment un traitement contre la dépression et le trouble obsessionnel compulsif.

Il s'agit du second appareil de ce type à faire son arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au grand bonheur du chef du département de psychiatrie, le Dr Luc Cossette.

« C'est assez stimulant aussi pour le recrutement. La période de la pandémie a causé beaucoup de problèmes et on voyait ça venir sur le plan mental, beaucoup d'exacerbation, de problématiques d'anxiété, de dépression, etc. »