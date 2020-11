Un nouvel habitat pour les 3 grizzlis du Zoo sauvage de St-Félicien

Ce sera au tour des grizzlis, des castors et des carcajous d'avoir un nouvel habitat au Zoo sauvage de Saint-Félicien qui entame la cinquième et dernière phase de son projet de développement de 32,5 millions $.

L'objectif est encore d'offrir un environnement naturel et stimulant pour les animaux, indique la directrice générale, Lauraine Gagnon. Pour la phase 5, il n'y aura pas de nouvelle espèce intégrée au zoo, mais plutôt des réaménagements pour ceux qui y vivent déjà.

Ainsi, un nouvel habitat sera aménagé pour les trois grizzlis qui cohabiteront avec les lynx roux, explique Mme Gagnon. :

« Notre mission c'est de faire aimer la nature et pour cela il faut présenter les habitats les plus authentiques possible. On a choisi d'agrandir les habitats pour les animaux qui ont besoin de plus en plus d'espace. Par exemple, les oursons du Montana sont devenus adolescents et ils sont imposants. Ils vont donc récupérer la partie centrale de la vallée dans le secteur de la montagne. Alors, ils vont avoir beaucoup d'espace et là nous pourrons bien observer les comportements d'ours qui s'amusent dans l'étang et qui sont dans leur milieu naturel. »