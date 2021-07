Un ours rôde au Centre de vélo de montagne le Panoramique

Quelques adeptes de vélo de montagne ont fait la rencontre d'un ours dans les derniers jours au boisé Panoramique de Chicoutimi. Au moins quatre signalements dans différents secteurs ont été faits en trois jours.

Ce n'était assurément pas le rendez-vous qu'espéraient ces sportifs qui ont choisi de signaler la présence de l'animal. Membre du C.A. de Vélo Chicoutimi, Martin Bolduc les en remercie et ajoute que des agents de la faune sont venus installer une cage pour le capturer et le relocaliser pour la sécurité de tous.

« Ce que l'agent de la faune m'expliquait c'est que le danger en vélo de montagne c'est qu'on peut arriver vite et quand même assez silencieusement, alors ça peut faire faire une drôle de réaction à l'ours. On pourrait même le heurter. » - Martin Bolduc, membre du C.A. de Vélo Chicoutimi

Pour les habitués de l'endroit, on nous rapporte que l'ours a été aperçu dans les sentiers #3, #9 et #20, ainsi qu'entre les sentiers #6 et #10. La cage a été installée dans le sentier d'accès #7.

D'ici à ce que l'animal soit capturé, Martin Bolduc assure que les gens peuvent continuer à faire du vélo et de la randonnée au centre le Panoramique. Selon les agents, l'ours ne semble pas agressif puisqu'il n'a fait aucun grabuge comme de renverser les poubelles.

Il est aussi conseillé de rouler en groupe pour faire sentir votre présence et de se munir d'une clochette.