Un parc multisports à Dolbeau-Mistassini

Les gens actifs en auront pour tous les goûts à Dolbeau-Mistassini. Quelques mois après avoir inauguré son complexe sportif, la Ville annonce que l'ancien site du Festival western deviendra un parc multisports en 2023.

Le projet de 3,3 millions $ se fait en collaboration avec la Fondation de l'équipe de soccer l'Impact. Le maire Pascal Cloutier prévoit que Dolbeau-Mistassini y investira environ 1,5 million $. Le nouvel espace portera le nom de parc de la Friche.

Une surface synthétique sera aménagée, entre autres pour le soccer et le football. Aussi, un terrain de baseball y verra le jour, des terrains de volleyball et deux surfaces de dekhockey. L'hiver, un anneau de glace pourra s'y trouver.

« C'est tout un projet et on est vraiment fier. Il reste en plus beaucoup de terrain parce qu'on prend environ le tiers de l'espace, alors la porte est ouverte aux promoteurs qui veulent y développer des projets. » - Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini