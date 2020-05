Un premier cas de COVID-19 dans une école des Rives-du-Saguenay

Un élève d'une école primaire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est atteint de la COVID-19, devenant ainsi le premier cas dans un établissement scolaire de la région depuis le retour en classe.

La direction de la commission scolaire confirme avoir été mise au courant pendant la fin de semaine. La porte-parole des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin, se veut rassurante et ajoute que les parents qui devaient être avisés de la situation parce que leur enfant a été en contact avec cette personne ont été joints par téléphone au cours du weekend. Le congé de trois jours a aussi permis de désinfecter les lieux avant le retour ce matin des enfants et du personnel.

La direction du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ajoute qu'une enquête épidémiologique est en cours.

Les nouvelles sont plus rassurantes pour les parents d'élèves fréquentant les écoles primaires d'Alma. L'élève qui avait été retiré de l'école jeudi après qu’un de ses proches ait appris qu'il était atteint du coronavirus a été déclaré négatif.

Dès que son proche a reçu son diagnostic, l'enfant a été retiré de sa classe par mesure préventive pour 14 jours et le local a été complètement désinfecté avant de réintégrer le reste du groupe.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux cas s'ajoutent aujourd'hui au bilan quotidien, dans le secteur de Chicoutimi, portant le total à 317. Il ne s'agit pas de personnel en santé ou de cas en CHSLD.

Deux nouvelles guérisons s'ajoutent également, pour un bilan de 236 personnes rétablies. Le nombre de cas actifs est maintenant de 55 en région. Il n'y a aucune hospitalisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le directeur de la santé publique régionale, le Dr Donald Aubin, précise par ailleurs que depuis quelques jours il y a une augmentation de transmission communautaire. :

« Avant, il y avait très peu de cas où on n'était pas capable de remonter à la source, alors que depuis quelques jours, ça arrive plus, alors effectivement, dans la communauté il y a une circulation. Ça fait en sorte qu'on demande à la population d'être encore plus prudente.. Il faut respecter le deux mètres et porter un masque. Il faut être prudent pour éviter de se retrouver encore dans du confinement pendant l'été. »