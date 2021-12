Un premier cas du variant Omicron détecté au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un premier cas du variant Omicron a été détecté la semaine dernière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'échantillon analysé a été déclaré positif à la COVID-19 le 14 décembre.

Pour l'instant, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean possède peu d'information sur la provenance de ce cas.

Le directeur régional de santé publique, Dr Donald Aubin, s'attend à ce que la présence d'Omicron s'accentue au cours des prochains jours dans la région.

«Il faut plus que jamais redoubler de prudence et réduire nos contacts. L’arrivée d’Omicron fait craindre la multiplication du nombre de contagions et la montée des hospitalisations dans la région. La vigilance collective est essentielle face à l’incertitude du moment.»