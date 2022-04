Un premier navire de croisière internationale attendu lundi à La Baie

Après deux saisons de pause forcée en raison de la pandémie, les navires de croisières internationales seront de retour cette année à La Baie. La saison débutera dès lundi prochain, avec l'arrivée du Viking Octantis.

Il s'agira d'une première visite sur le Saint-Laurent pour le navire qui transporte 378 passagers et 260 membres d’équipage.

Promotion Saguenay assure que des mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer la sécurité de la population et des croisiéristes.

« La première phase des croisières en avril et mai nous permettra de valider nos protocoles et de nous assurer que la sécurité de tous est mise en priorité, en vue de l’achalandage plus important de la fin de l’été et de l’automne. Nous avions conclu la saison 2019 avec le vent dans les voiles et nous anticipons que la reprise 2022 nous permette de poursuivre sur cette lancée. » - Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay