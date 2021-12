Un projet d'école intégrée pour deux écoles secondaires de Jonquière

Des changements importants sont à venir pour les jeunes qui fréquentent l'École secondaire Kénogami et l'École polyvalente Jonquière. Après un processus consultatif mené au cours des trois dernières années, le Centre de services scolaire De La Jonquière va de l'avant avec son projet d'école intégrée.

Ainsi, à compter de la prochaine année scolaire, les élèves du premier cycle, soit de 1er et 2e secondaire, seront regroupés à l'École secondaire Kénogami. Quant à ceux du deuxième cycle, soit de 3e, 4e et 5e secondaire, ils suivront leurs cours à l'École polyvalente Jonquière.

Les programmes particuliers offerts aux deux établissements débuteront tous à l’École secondaire Kénogami, pour se poursuivre à l’École polyvalente Jonquière à compter du 3e secondaire.

Le but est d'offrir un environnement plus adapté et personnalisé aux élèves ainsi qu'une offre de cours plus diversifiée.

Des rencontres avec les élèves et les parents concernés auront lieu au retour des Fêtes, indique la porte-parole du Centre de services scolaire De La Jonquière, Stéphanie Audet.

«Nos équipes recevront les élèves et les parents pour présenter les motifs de l’école intégrée ainsi que pour procéder à la visite des deux établissements. Les équipes-écoles s’assureront également que cette prochaine rentrée scolaire soit des plus rassurantes. Un accueil particulier sera effectué dans chacune des deux écoles en août 2022.»

Les noms des établissements seront réévalués au cours de l’année scolaire 2022-2023.