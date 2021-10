Un projet de condos de 32 M$ au mont Édouard

Un projet de 32 M$ comprenant la construction de 80 condos au pied de la station de ski du mont Édouard devrait voir le jour à L'Anse-Saint-Jean. Le triathlète Pierre Lavoie est derrière ce projet d'envergure.

Originaire de L'Anse-Saint-Jean, Pierre Lavoie voulait d'abord apporter une contribution à son village natal. Il ajoute que ce projet permettrait du même coup de régler un problème de traitement des eaux dans le village.

Les bâtiments seraient écoresponsables et répondraient à un besoin en matière d'hébergement.

«Les gens pourront louer les condos, donc les propriétaires pourront rentabiliser leur investissement et il y en a d'autres qui vont seulement pouvoir l'acheter, donc on aura des grappes locations et des grappes non-location pour combler les besoins actuels.»