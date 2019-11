Un rapport de police en ligne à Saguenay et à Larouche

Les citoyens de Saguenay et de Larouche peuvent maintenant remplir un rapport de police en ligne lorsqu'ils sont victimes d'un méfait ou d'un vol de moins de 5000 $.

Le formulaire s'applique pour la personne qui s'est fait voler un objet comme son vélo ou une autre qui remarque que le pare-brise de sa voiture a été brisé. Il ne doit pas y avoir eu d'introduction par infraction, sans quoi vous devrez alors appeler les policiers. Il ne doit pas, non plus, y avoir de témoin, de suspect connu ou d'indice, précise le lieutenant à la surveillance du territoire, Christian Michaud puisque dans ces cas, une enquête sera ouverte.

Le rapport sera essentiel pour faire une réclamation à son assureur en cas de vol ou de méfaits, mais les policiers encouragent les citoyens qui n'ont pas l'intention de réclamer de tout de même remplir le rapport en ligne. Le signalement pourrait permettre de retrouver l'objet volé et il sera colligé dans la banque d'informations des enquêteurs qui pourraient le relier à d'autres événements du genre.

Le nouvel outil allègera du même coup le travail des patrouilleurs qui traitent un peu plus de 1000 dossiers du genre chaque année, explique le président de la commission de la sécurité publique et incendie, Kevin Armstrong. :

« Ce n'est pas que ça prend énormément de temps, mais c'est tout de même environ une heure par processus de plainte. Et il y a en effet une optimisation administrative. Notre service de police, veille à la sécurité des gens, donc un cellulaire volé, contrairement à des crimes contre la personne ou à des barrages routiers pour l'alcool et les drogues au volant, bien on préfère privilégier ce service direct à la population. »