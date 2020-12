Un Saguenéen séquestre sa famille dans son véhicule toute la nuit

Un père de famille a séquestré sa femme et ses trois enfants à l'intérieur de son véhicule toute la nuit en roulant à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'homme de 39 ans a fait monter sa famille dans sa camionnette vers 21h hier soir en leur disant que la maison de la rue Frontenac à Jonquière allait sauter.

C'est seulement vers 4h du matin que sa conjointe a réussi à quitter le véhicule. Ils étaient rendus à Saint-Nazaire et l'automobiliste qui les suivait l'a aidée en l'amenant au poste de police d'Alma avec ses enfants.

Le père de famille a été retrouvé quelques heures plus tard sur la route Mathias à Shipshaw. Il s'était endormi dans son véhicule qui n'avait plus d'essence.

Des artificiers de la Sûreté du Québec sont venus de Drummondville pour vérifier si le Jonquiérois avait bel et bien fabriqué une bombe dans le sous-sol de sa résidence. Ils ont finalement quitté les lieux les mains vides en fin d'après-midi, précise le porte-parole de la Police de Saguenay, Bruno Cormier. :

« Cet homme n'est pas connu du milieu policier, mais il est complètement désorganisé. Avec ce qu'il avait dit à sa femme, il fallait vérifier la maison. Tout est finalement correct, la dame et ses enfants pourront retourner chez eux.

La mère et les trois enfants n'ont pas été blessés et ils sont en sécurité. On ne sait pas encore si des accusations seront portées contre l'homme qui a passé la journée au quartier général du Service de police de Saguenay.

*Mise à jour : 01.12.2020 15h54*