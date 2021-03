Un sit-in pour la Journée nationale de l'urgence climatique

Les cours sont suspendus aujourd'hui au Cégep de Jonquière. Environ 150 étudiants étaient devant les portes à 7h ce matin pour demander la levée des cours dans le cadre de la Journée nationale de l'urgence climatique.

À 13h, ils se sont donné rendez-vous à la Place du citoyen à Chicoutimi pour un sit-in avec d'autres militants écologistes. L'événement est organisé par l’Organisation militante populaire environnementale d’urgence (OMPEU), en collaboration avec la Coalition Fjord et le Mouvement d’Éducation Populaire et d’Action Communautaire.

Levée des cours au Cégep de Jonquière, Bell Media

Plusieurs événements sont organisés à travers le monde sous le thème Plus de promesses vides. Pour le coordonnateur aux affaires générales de l'association étudiante du Cégep de Jonquière, Jérémy Legallais, croit que les enjeux sont majeurs présentement pour la région. :

« C'est sûr que nous on a un enjeu majeur et c'est GNL Québec. Donc, c'est certain que les jeunes sont informés et mobilisés pour protester contre ce projet-là. »