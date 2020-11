Un test par gargarisme dans une clinique de dépistage de Chicoutimi

Un nouveau type de test de dépistage est à l'essai à la clinique du Pavillon des Augustines de l'hôpital de Chicoutimi. Une façon de faire moins évasive pour le patient.

La technique est que la personne se gargarise la bouche et la gorge pendant un temps précis avec de l'eau de source naturelle. L'échantillon est ensuite recueilli dans un récipient et envoyé au laboratoire.

« C'est plus rapide au laboratoire, parce que lorsqu'on reçoit un prélèvement par écouvillon, on a beaucoup plus de manipulations pré-analytiques que dans le cas où ça arrive dans un liquide.» - Normand Brassard, directeur clinico-administratif de biologie médicale