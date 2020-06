Un traitement médical de 2,8 M$ pour le petit Nathan

Des parents de Chicoutimi tentent littéralement de décrocher la lune pour leur bébé de 8 mois qui est atteint d'une maladie dégénérative grave. À 8 semaines, Nathan a reçu un diagnostic d'Amyotrophie spinale de Type 1 et le décompte que sa vie ne se rendrait probablement pas à deux ans.

Une collecte de fonds sur la plateforme Go fund me a été lancée dans les dernières heures pour tenter de lui administrer un traitement pratiquement révolutionnaire, mais ses parents se heurtent à son prix astronomique, 2,8 millions $.

Des jumeaux très différents

Marc-André Ouellet et sa conjointe étaient fous de joie à la naissance de leurs jumeaux en octobre dernier, or après quelques semaines, ils ont remarqué que Nathan manquait de tonus et éprouvait des difficultés respiratoires, contrairement à son frère qui évoluait rapidement.

« Avec cette maladie, ce qui arrive c'est que le signal que ton corps envoie aux muscles ne se rend pas. Ça touche tous les muscles du corps, donc ça affecte le système respiratoire et tous les muscles, souvent à la fin ces enfants-là sont gavés. »

Depuis que le diagnostic est tombé, le petit reçoit un traitement pour ralentir la maladie, mais ses parents ont découvert un médicament qui pourrait grandement améliorer sa qualité et sa durée de vie : le ZOLGENSMA est approuvé dans certains pays, mais pas encore Canada. Il s'agit d'une seule dose à prendre plutôt que les injections par ponction lombaire que le petit doit subir quelques fois par année.

« Il y a des enfants traités en jeune âge qui réussissent à marcher et développent une motricité ce qui était impensable pour un Type 1. »

Même s'il n'est pas autorisé par Santé Canada, le traitement pourrait être administré dans un hôpital du Québec, ont assuré les médecins aux parents.

