Un voyage de pêche de rêve pour ce nouveau millionnaire de la région

Loto-Québec a dévoilé ce matin l'identité du chanceux qui a remporté 2 M$ au tirage du Québec Max du 30 mars dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit de René Mercier, qui a acheté son billet au dépanneur Petro-Canada à Chambord.

Il a vérifié son billet sur sa tablette électronique au petit matin, en lançant à la blague à sa femme, «Je vais regarder si on est millionnaires!». Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il possédait tous les numéros gagnants.

«Je n'en croyais pas mes yeux, je me suis dit que c'était une erreur. Je suis allé vérifié au dépanneur où je l'ai acheté. La petite fille qui était aux caisses a dit: vous gagnez 200 000 $, mais le gars à côté de moi m'a dit: non, non, tu gagnes 2 M$!».