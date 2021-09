Élections municipales: On lève la main pour plusieurs mairies

Les équipes commencent à s'activer sérieusement pour la campagne électorale municipale qui débutera tout juste après les élections fédérales. Une septième candidate entre dans la course à la mairie de Saguenay. Il s'agit de Jacinthe Vaillancourt, qui a déposé son bulletin de candidature jeudi.

Native du Bas-Saint-Laurent, elle a travaillé pendant de nombreuses années à la Banque Nationale et a occupé les postes de vice-présidente et directrice. Jacinthe Vaillancourt s'est aussi spécialisée en coaching d'entreprises. Elle a été chargée de cours pendant 7 ans à l'UQAC.

«Mon passé, mes nombreuses réalisations tant au niveau de ma vie personnelle et familiale, dans la communauté, comme gestionnaire et consultante sont un gage de référence pour notre avenir et pour bâtir ENSEMBLE le futur de notre ville.»

Courtoisie (Jacinthe Vaillancourt)

Elle affrontera la présidente de l'arrondissement de Jonquière Julie Dufour, la mairesse sortante Josée Néron, l'ex-député Serge Simard, Dominic Gagnon, la mairesse de St-David-de-Falardeau, Catherine Morissette et le président d'Unissons Saguenay, Claude Côté.

Le conseiller municipal Jocelyn Fradette sera finalement de la course à la mairie d’Alma. Après 16 ans à représenter les citoyens du district Iles-Maligne-Albert-Naud, il croit que le moment est bien choisi pour faire le saut.

C'est le désistement de Nicolas Martel qui l'a poussé à réfléchir au cours des dernières semaines. Il ajoute que plusieurs citoyens l'ont aussi approché.

« On m'a parlé des cinq fleurons. On me parle aussi du surplus à la ville, de l'accès et des investissements au centre-ville. On m'a parlé aussi de problèmes d'aqueduc dans certains quartiers et de l'accès au logement. »