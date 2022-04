Une action de Québec solidaire contre la crise du logement

Plus d'une centaine de militants de Québec solidaire se sont réunis dans 11 localités au Québec hier, dont à Chicoutimi, pour se mobiliser contre la crise du logement.

Des affiches ont été installées sur des terrains vacants, indiquant que des logements sociaux peuvent ou auraient pu être construits à ces endroits, plutôt que des condos de luxe qui perpétuent la frénésie immobilière.

Les candidats de Québec solidaire dans Chicoutimi et dans Dubuc, Adrien Guibert-Barthez et Andrée-Anne Brillant, ont participé à l'action.

« Dans la région, nous vivons la crise du logement de plein fouet et nous voulons trouver des solutions. Si on se mobilise aujourd’hui, c’est que nous voulons construire un Québec dans lequel le logement est un droit et non un privilège. » - Adrien Guibert-Barthez, candidat à l'investiture dans Chicoutimi