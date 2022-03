Une aide financière de 9 M$ pour des hôteliers de la région

Québec a annoncé lundi matin une aide financière de près de 9 M$ accordée à six établissements hôteliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Sous forme de prêts, cette aide permettra aux entreprises de concrétiser des projets de rénovation et de modernisation.

L'Hôtel Chicoutimi reçoit la plus grosse enveloppe avec 3,6 M$ pour rénover ses chambres, ses aires communes et ses salles de réunion. L'Auberge des îles de Saint-Gédéon, l'Hôtel château Roberval, La Saguenéenne de Chicoutimi, la Maison de Vébron de l'Anse-Saint-Jean et Travelodge Alma se partageront la balance du montant.

À lui seul, le propriétaire de l'Hôtel Chicoutimi, de l'Auberge des îles et de la Maison de Vébron, Éric Larouche, reçoit les deux-tiers du montant attribué au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Les programmes étaient là pour tout le monde. Je suis très attentif à ce qui se passe dans le marché pour être en mesure d'améliorer mes entreprises. Ces investissements sont faits pour convaincre la clientèle que notre produit est aussi bon, sinon meilleur, que de l'hébergement collaboratif », se défend Éric Larouche.

La directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, soutient qu'investir dans les entreprises locales est toujours gagnant.

« Pouvoir compter sur des entrepreneurs locaux qui veulent investir dans leurs établissements ici et qui s'assurent que l'investissement rejaillisse dans l'économie de la région, ça ne peut être que positif. »

Cette aide financière de 9 M$ s'inscrit dans un programme provincial qui attribue plus de 31 M$ à 20 entreprises du Québec. Les projets sont choisis à partir de différents critères, précise la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.