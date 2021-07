Une alliance transatlantique pour arrêter GNL Québec

40 organismes canadiens et allemands ont formé une alliance ce lundi pour exiger l'arrêt immédiat du projet de GNL-Québec.

Dans un communiqué, cette coalition de groupes environnementaux dénonce le projet comme étant une « entrave majeure à la transition énergétique » et une « bombe climatique».

Cette technique de production d’hydrocarbures non conventionnelle est la fracturation hydraulique : elle peut contaminer les sources d'eau potable, entraîner d'importantes émissions et fuites de méthane et même provoquer des tremblements de terre.