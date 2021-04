Une autre journée à plus de 30 nouveaux cas de COVID-19 en région

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne résiste plus aux variants. La direction régionale de la santé publique rapporte 8 cas actifs. Le directeur, Dr Donald Aubin, ne cache pas son inquiétude et il rappelle que les variants se propagent beaucoup plus rapidement.

Le site internet de l'Institut national de la santé publique rapporte 20 cas de présumés variants dans la région. Le Dr Aubin souligne que ce chiffre inclut des gens dont l'adresse est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui ne sont pas ici présentement.

« Quand on parle de variants, c'est une propagation 40 % plus élevée et les risques de complications sont beaucoup plus importants chez les malades. Lorsqu'un variant s'incruste dans un milieu, il prend tranquillement la place de l'autre virus. »

Pour le moment, les cas de variants répertoriés en région n'ont causé aucune éclosion.

Aujourd'hui, 32 nouveaux cas s'ajoutent dans la région. Le nombre de cas actifs reste stable à 223. Ils ont diminué dans les secteurs Domaine-du-Roy, La Baie et Jonquière, mais augmenté dans Chicoutimi, Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est.

Accélérer la vaccination

La campagne de vaccination va s'accélérer grandement dans les six centres du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des dix prochains jours. Environ 40 000 doses sont attendues, dont les 6 000 de Montréal qui ont été redistribuées.

« Dans 10 jours, ça va nous permettre de dépasser le 20 % de la population qui a reçu sa première dose. Ça ne nous donnera pas une protection collective encore, il va falloir conserver nos mesures, mais au moins on va dans le bon sens. » - Dr Donald Aubin

Jusqu'à maintenant, 37 387 personnes ont reçu leur première dose dans la région.