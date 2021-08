Une bonne année pour observer les Perséides

2021 est une excellente année pour observer les Perséides dans le ciel. En effet, puisque la pleine lune est prévue seulement à la fin août, sa lumière est faible, ce qui laisse toute la place aux étoiles filantes.

Le président du Club d'astronomie Les Boréalides à Saint-Félicien, Claude Boivin, précise que la période des Perséides débute à la fin juillet et se termine à la fin août. Il conseille de les observer plus tard en soirée.

«Avant minuit, ce n'est pas le moment où on va en voir le plus. Il y en a quand même, on en voit déjà, mais c'est plus après minuit qu'on va en voir.»