Une centaine de nouveaux résidents à L'Ascension en un an

La municipalité de L'Ascension a réussi l'exploit au cours de la dernière année d'accueillir plus d'une centaine de nouveaux résidents, grâce au développement domiciliaire de la Baie Moreau.

Il faut dire que l'argument de vente principal est très attrayant : un terrain aux abords de la rivière Péribonka, à 6 km des services de la municipalité qui compte environ 2000 citoyens.

Le maire Louis Ouellet caresse ce projet depuis une quinzaine d'années. Beaucoup de travail a été nécessaire pour d'abord acheter le secteur au ministère des Ressources naturelles, puis créer la route et mettre en place les infrastructures d'aqueduc et d'électricité. Un investissement de 560 000 $ qui a jusqu'à maintenant rapporté 1,1 million $ à la municipalité.

« Vous comprenez que pour nous c'est particulièrement profitable. Nous vendons les terrains et nous mettons les conditions. On a conservé 25 mètres de la bande riveraine pour gérer l'accès à l'eau. Les gens peuvent évidemment l'aménager, mais on ne voulait pas que quelqu'un y aménage une plage avec un bulldozer, on voulait conserver le cachet du secteur. »

Développement de la Baie Moreau, Courtoisie

Jusqu'à maintenant, 47 des 82 terrains ont trouvé preneur. Le maire Louis Ouellet a rencontré personnellement chaque nouvel acheteur.

« On a des jeunes familles et on a des gens un peu plus âgés. Ça fait fonctionner notre quincaillerie, l'épicerie et l'école primaire. C'est génial pour une municipalité comme la nôtre ! »