Une Chaire de recherche sur la liberté d'expression à l'UQAC

Une Chaire de recherche portant sur la liberté d'expression voit le jour à l'UQAC.

Créé en partenariat avec la France et les Fonds de recherche du Québec, ce nouvel espace de réflexion se penchera sur différents enjeux, tels que l'autocensure dans les arts et dans l'enseignement, la culture de l'annulation et la laïcité.

L'une des premières activités à se tenir sera un forum international sur la liberté d'expression.

« Ce sera déjà une première occasion d'établir des liens avec des partenaires et avec des décideurs. Après ça, on verra quels sont les meilleurs canaux à établir et à nourrir pour que ce dialogue puisse continuer et être fructueux. » - Geneviève Nootens, professeure en science politique à l'UQAC

L'UQAC mettra aussi sur pied un Observatoire de la liberté d'expression qui assurera un rôle de vigie au Québec et ailleurs.