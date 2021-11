Une fraude de plus en plus répandue sur Marketplace fait plusieurs victimes

Si vous devez vendre un article sur Marketplace ou Kijiji dans les prochains jours, ne soyez pas étonné si un acheteur vous propose d'envoyer un livreur vous payer et ramasser la marchandise. Il s'agit d'une fraude de plus en plus répandue depuis l'arrivée de la pandémie.

Comme l'explique le chroniqueur web François Charron sur son site, les compagnies de livraison proposées par les fraudeurs, comme Fedex, DPD Express ou UPS, n'offrent tout simplement pas ce genre de service.

Rapidement, si vous acceptez cette méthode, l'acheteur vous demandera vos coordonnées et vous enverra un lien pour payer des frais d'assurance pour garantir la transaction. Il ne faut surtout pas inscrire vos informations personnelles, affirme François Charron.

«Et tout ça se fait dans l'ordre, c'est super bien fait, le livreur te suggère de prendre l'assurance parce que c'est bien plus sécuritaire, mais l'assurance n'existe pas, c'est un don que les gens font directement aux fraudeurs.»

Noovo Info. Un échange avec l'un de ces fraudeurs

Vous pouvez dénoncer les détenteurs de ces faux profils auprès de Facebook si vous êtes ciblé par l'un d'eux.

Par ailleurs, François Charron incite aussi les vendeurs à redoubler de prudence lorsqu'ils se font payer via un virement électronique. Les arnaqueurs utilisent des liens menant à de faux sites bancaires. Si vous êtes victime d'une arnaque, vous pouvez le signaler auprès du Centre antifraude du Canada.