Une Guignolée des médias virtuelle cette année !

Vous ne verrez pas d'animateurs et de journalistes dans les rues aujourd'hui pour récolter vos dons, mais nous vous invitons tout de même à poursuivre la tradition et donner généreusement à la Guignolée des médias de façon virtuelle.

Comme à l'habitude, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'argent amassé sera versé aux sept soupes populaires, dont celle d'Alma. Le président du conseil d'administration, Réjean Couture, remarque par ailleurs que la clientèle est de plus en plus anxieuse en raison de la pandémie.

« Quand tu es rendu à avoir de la difficulté à bien te nourrir, c'est un essentiel dans la vie. Ça a un effet sur l'anxiété de ces personnes. » - Réjean Couture, président du C.A. de la Soupe populaire d'Alma

Un Québécois sur trois a dû aider un proche à se nourrir au moins une fois depuis mars dernier, selon un sondage dévoilé lundi. À la Soupe populaire de Chicoutimi, on nous explique qu'entre mars et septembre, la salle à manger était fermée et les gens venaient chercher leur repas pour emporter, ce qui a eu comme conséquence que la clientèle a diminué. Les enfants défavorisés de deux écoles primaires de Chicoutimi reçoivent aussi un dîner deux jours par semaine.

La campagne de la Guignolée se poursuit jusqu'au 24 décembre. Il est aussi possible de donner des denrées dans certains supermarchés participants.