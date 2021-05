Une hausse de 19 cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une hausse de 19 cas de coronavirus est rapportée aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La courbe des cas est en montagne russe ces jours-ci avec 47 nouveaux dimanche et 8 lundi.

L'augmentation la plus importante est dans le secteur de Jonquière qui compte 7 nouveaux cas. Quatre cas sont rapportés dans Chicoutimi et deux pour chacun des autres secteurs de la région.

La bonne nouvelle c'est le nombre de cas actifs qui diminue de douze. On en compte 184 pour l'ensemble de la région et le secteur de Maria-Chapdelaine demeure le plus touché au prorata de sa population.

Il y a présentement 11 personnes hospitalisées (-1) à l'hôpital de Chicoutimi en raison de complications liées à la COVID-19. Au Québec, la santé publique rapporte 594 hospitalisations (+6).

Aujourd'hui dans la province, il y a 797 nouveaux cas et 15 décès.